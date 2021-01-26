Son dakika! Brezilya'da Kovid-19 salgınındaki ihmal iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı
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Son dakika! Brezilya'da Kovid-19 salgınındaki ihmal iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

26.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:58
Son dakika! Brezilya'da Kovid-19 salgınındaki ihmal iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre RIO DE Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Amazon eyaletinin Manaus kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello hakkında soruşturma başlatılmasına izin verdi.

RIO DE Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Amazon eyaletinin Manaus kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello hakkında soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Amazon yağmur ormanlarındaki 2 milyon nüfuslu Manaus'ta Kovid-19 nedeniyle tıka basa dolan hastanelerde oksijen tüpü tükendi.

Ay başında ikinci salgın dalgasının vurduğu kentte çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yüksek Mahkeme, federal polise ihmal iddialarının hedefindeki Sağlık Bakanı Pazuello hakkında soruşturma yürütmesi için 60 günlük yetki verdi.

Savcılık, Sağlık Bakanlığının 8 Ocak'ta kentteki hastanelerde oksijen tüpü stoklarının azaldığını bildiği halde en erken 4 gün sonra ekipman temin ettiği iddiasıyla mahkemeden soruşturma izni istemişti.

Brezilya Hava Kuvvetleri, kentteki hastanelerin salgının yükünü kaldıramaması üzerine, hastaları 15 Ocak'ta diğer eyaletlere taşımaya başlamıştı.

ABD'nin ardından en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da 217 bin 712 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, ülkede şimdiye kadar 8 milyon 800 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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