Son dakika! Brezilya'da elektrik direği düştü: 7 ölü, 5 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde elektrik direğinin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde elektrik direğinin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Para eyaletinde enerji hattında yürütülen inşa çalışmaları sırasında elektrik direği düştü. Feci kazada 6 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralanan diğer 5 kişinin ise hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi. Kaza sırasında olay yerinde en az 26 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Para Eyalet Valisi Helder Barbalho, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, polis ekiplerinin yardım çalışmalarına destek verdiğini ifade etti. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı