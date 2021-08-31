Son dakika... Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustosta beş kattan fazla arttı

Son dakika haberler: Brezilya Amazonu ormanlarında yangınların temmuza göre ağustosta 5 kattan fazla arttığı bildirildi.

Brezilya Amazonu ormanlarında yangınların temmuza göre ağustosta 5 kattan fazla arttığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Brezilya Amazonlarında, ağustos ayında 27 bin 910 noktada yangın tespit edildiği, bunun bir önceki ay çıkan 4 bin 977 yangına kıyasla 5 kattan fazla artışa karşılık geldiği belirtildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Amazonlarda son yıllarda ağaç kesiminin giderek artmasının yanı sıra maden aramaları nedeniyle bölge hızla ormansızlaştırılıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkesinin ekonomik olarak bölgeden daha fazla kazanç sağlaması gerektiğini savunması, çevrecilerin sıklıkla tepkisine neden oluyor.

INPE, haziranda Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle 926 kilometrekare alanın kaybedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan