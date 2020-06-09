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Son Dakika: Brent 40 doların üzerinde tutundu

Son dakika habere göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından 42 doları aşan Brent, Suudi Arabistan açıklamasıyla geri çekilse de 40 doların...

Son Dakika: Brent 40 doların üzerinde tutundu
09.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:18

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından 42 doları aşan Brent, Suudi Arabistan açıklamasıyla geri çekilse de 40 doların üzerinde tutunuyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın, ülkesinin program dışı olarak yaptığı kısıntıları Haziran sonunda uygulamadan kaldıracağını açıklamasıyla, petrol fiyatlarındaki OPEC+ anlaşmasının verdiği ivme frenlendi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Haziran ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) kesintilerine ek olarak petrol üretiminde günde 1 milyon varil kesinti yapacağını ve böylece ülkenin petrol üretiminin böylece Nisan ayına kıyasla günde 4.8 milyon varil azalmış olacağına dikkat çekmişti.OPEC+ Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sert düşen talebi dengelemek için, Nisan ayında, arzı Mayıs ve Haziran aylarında günde 9.7 milyon varil azaltma konusunda anlaşmıştı. Grubun yaptığı son toplantıda varılan anlaşmaya göre, günde 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı Temmuz sonuna kadar sürecek. Anlaşmaya göre, kısıntılar Temmuz'dan Aralık'a kadar da günde 7.7 milyon varil olarak sürdürülecek.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.80 artışla 41.13 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.14 artışla 39.07 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.10 düşüşle 17.57 dolar,altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,693.03 dolar,bakır, yüzde 1.02 artışla 5,717.00 dolar,platin, yüzde 1.07 düşüşle 831.31 dolar,paladyum yüzde 0.64 düşüşle 1,995.02 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 370 liraya, çeyrek altın 609 liraya, Cumhuriyet altını da 2,427 liraya yükseldi.Ünlü Menkul Değerler'in yorumunda, ons altının istihdam verileri sonrasında güç yitirdiğine işaret edilerek, "ABD ile Çin arasındaki sorunların daha ileriye taşınmamasının yanında ABD'deki protestoların piyasalar üzerindeki etkisinin limitli kalması güvenli liman ihtiyacını önemli ölçüde azaltmıştı" denildi ve şöyle devam edildi: "Buna ek olarak verilerin de sürpriz bir tablo ortaya koyması ons altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. "Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin 8 milyon düşüş beklentisine karşın 2.5 milyon artış göstermesi ve yüzde 20'ye yaklaşması beklenen işsizlik oranının sürpriz bir şekilde yüzde 13.3'e gerilemesi risk iştahını belirgin şekilde artırırken değerli metallere ise kaçınılmaz olarak satış baskısı olarak yansıdı. "Teknik açıdan ons altının 1,700 doların altına inmesi olumsuz olmakla birlikte özellikle 1,680 doların altındaki rakamların aşağı yönlü riskleri daha da artıracağını düşünüyoruz."

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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