Son dakika: Bozyazı'da şehit anneleri unutulmadı
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Son dakika: Bozyazı'da şehit anneleri unutulmadı

Son dakika: Bozyazı'da şehit anneleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutlayıp, çiçek verdi.

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutlayıp, çiçek verdi.

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personeller 'Anneler Günü'nde şehit annelerini ve yakınlarını unutmadı. Şehit annelerine evde ziyaret gerçekleştiren ekipler, anneleri bu önemli günde çiçek vererek mutlu etti. Ekipler ayrıca tam kapanmadan muaf şehit yakınlarını da trafik uygulaması sırasında durdurup sürpriz yapıp çiçek verdi.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı oldukça duygulanan şehit anneleri, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatan için evlatlarını şehit verdiklerini belirten şehit anneleri, tüm askerlerin ve güvenlik güçlerini kendi evlatları yerine koyduklarını söyledi. Gara'da şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak, 'Anneler Günü'nde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Böyle günlerde bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, ayaklarına sağlık. Rabbim eksikliklerini vermesin. Çok memnun oldum" dedi.

Şehit Jandarma Ali Er'in annesi Yadigar Yağ'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onlar da bizim birer evlatlarımız Allah eksikliklerini vermesin. Sağ olsunlar her zaman bizleri arayıp soruyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika: Bozyazı'da şehit anneleri unutulmadı
Son dakika: Bozyazı'da şehit anneleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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