Son dakika... Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
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Son dakika... Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika... Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 6 bin 400 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 6 bin 400 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri aracı durdurarak araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde arama yaptılar. Araç içerisinde bulunan K.K (24) ve Y.A (30) isimli şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 5 bin 200 TL olan 14.85 gram uyuşturucu metamfetamin, piyasa değeri bin 200 TL olan 12.89 gram uyuşturucu salvia maddesi ve 14 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza ve 2 adet kilit tertibatlı kelebek ve avcı bıçağı olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Y.A. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderilirken K.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Son dakika... Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika... Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika... Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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