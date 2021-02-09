Son Dakika | Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
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Son Dakika | Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

09.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:02
Son Dakika | Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine İ.C.Ü. ve C.E'yi durdurdu.

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 pakette 12,21 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Söz konusu kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan

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