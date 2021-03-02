Son dakika: Bozüyük'te öldürdü, Kütahya'da yakalandı
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Son dakika: Bozüyük'te öldürdü, Kütahya'da yakalandı

02.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:50
Son dakika: Bozüyük'te öldürdü, Kütahya'da yakalandı

Son dakika haberlerine göre BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Sani Kolcu'yu (52) tabancayla vurarak öldüren Ramazan Ç., Kütahya'da yakalandı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Sani Kolcu'yu (52) tabancayla vurarak öldüren Ramazan Ç., Kütahya'da yakalandı.

Bozüyük ilçesinde yaşayan Sani Kolcu, 25 Şubat günü, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak'ta tabancayla vuruldu. Kolcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonunda da Ramazan Ç., Kütahya'da yakalanarak, gözaltına alındı. Bozüyük ilçesine getirilen Ramazan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  


Son dakika: Bozüyük'te öldürdü, Kütahya'da yakalandı
Son dakika: Bozüyük'te öldürdü, Kütahya'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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