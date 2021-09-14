Son dakika: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi

Son dakika haberler... Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçe Halk Kütüphanesi personeli ile bir seramik fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçe Halk Kütüphanesi personeli ile bir seramik fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce uygulamalı olarak verilen yangın eğitimlerinde yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve olası bir yangın anında uygulanması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - BİLECİK

Son dakika: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi

Son dakika: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi

Son dakika: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI

ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI

 Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı

Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı

 Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi İbrahim Altay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Özge Özpirinçci Mehmet Erdem
Spor Şenol Güneş Diego Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:23:38. #1.17#