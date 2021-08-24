Son dakika! Bozkurt'ta yaşayan müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu
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Son dakika! Bozkurt'ta yaşayan müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu

Son dakika! Bozkurt'ta yaşayan müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan müezzin, doktor randevusu dolayısıyla ilçeden ayrıldığı ailesiyle sel felaketine yakalanmaktan kurtuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan müezzin, doktor randevusu dolayısıyla ilçeden ayrıldığı ailesiyle sel felaketine yakalanmaktan kurtuldu.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

İlçenin İlişi köyündeki Yalı Camisi'nde müezzinlik yapan Yusuf Şen, sel felaketinin yaşandığı gün sabah erken saatlerinde eşi ve 2 çocuğuyla Karabük'e gitmek için ilçeden ayrıldı.

Selde yaşadığı iki katlı binanın büyük bölümü yıkılan Yusuf Şen, AA muhabirine, 2,5 yıldır İlişi köyünde müezzinlik yaptığını söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı gün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor randevusu olduğunu anlatan Şen, "Yakınlarım sürekli beni aradı. Kayınpederim bize ulaştı, 'Hemen evden kaçın' dedi. Bizim Karabük'e gideceğimizden haberleri yoktu. O gün evde değildik. Eğer evde olsaydık, oturma odam, yatak odası ve çocuk odası yıkıldı. Çocuklarım muhakkak çocuk odasında, biz de oturma odasında olacaktık." dedi.

Şen, 2 ve 5 yaşlarında iki çocuğu bulunduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Sel nedeniyle Bozkurt'ta yıkılan 8 katlı binada dayım, yengem ve iki torununun cenazelerine ulaştık. Bozkurt'ta babamlara ait bir bina vardı, o da yıkıldı. Kastamonu'da Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalıyorum. Milletimiz, devletimiz canla başla çalışıyor. Çocuklarıma bezden kendime diş fırçasına kadar her şey veriyorlar. Hepsinin teminini sağladılar."

Son dakika! Bozkurt'ta yaşayan müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu
Son dakika! Bozkurt'ta yaşayan müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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