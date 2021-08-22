Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam ediyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.

Selde hasar gören binaların bazıları yıkıldı.

Arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede, ekipler, hava, kara ve denizden kayıpları arıyor.

AA ekibi bölgede yürütülen çalışmaları drone ile görüntüledi.

Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 12:56:19. #1.16#

title