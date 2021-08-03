Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
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Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi

Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında vatandaşlar tahliye edilirken, zarar gören hayvanlara ilk müdahale veteriner hekim ve gönüllüler tarafından yapıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında vatandaşlar tahliye edilirken, zarar gören hayvanlara ilk müdahale veteriner hekim ve gönüllüler tarafından yapıldı.

Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın şiddeti ile Muğla Kavaklıdere istikametine yönelen yangın kontrol altına alınırken, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edildi. Meydana gelen yangında zarar gören hayvanların ilk müdahalesi ise ADÜ Veteriner Fakültesi'ne bağlı veteriner hekimler ve gönüllü vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından konu ile ilgili Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bozdoğan ilçesi Başalan Mahallesi'nde dün başlayan ve Muğla Kavaklıdere istikametinde büyüyen orman yangınında ekiplerimiz, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli Veteriner Hekimler ve gönüllü vatandaşlarımız ile yangından zarar gören hayvanlara ilk müdahalede bulunulmuş olup, hizmet araçlarımız ile yangın alanından vatandaşlarımızın ve hayvanlarının tahliyesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
Son dakika! Bozdoğan'daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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