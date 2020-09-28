Son Dakika: Bozdoğan'daki cinsel istismar davasının sanığı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
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Son Dakika: Bozdoğan'daki cinsel istismar davasının sanığı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

28.09.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:58
Son Dakika: Bozdoğan'daki cinsel istismar davasının sanığı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Bozdoğan İlçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili açılan davada ara karar verildi.

Aydın'ın Bozdoğan İlçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili açılan davada ara karar verildi. Köydeki bir tarlada 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile Haziran ayının 2. haftasında tutuklanan 25 yaşındaki zanlı adli kontrol şartı ile salıverildi.

Edinilen bilgiye göre; 14 yaşındaki N.Ö.'nün ailesi kızlarının 24 yaşındaki K.D. tarafından Bozdoğan Başalan mahallesi yakınlarındaki bir tarlada cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli'de gözaltına alınan K. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 ay önce tutuklanan K.D., Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları reddetti. İfadeleri dinleyip dosyaları inceleyen mahkeme K.D.'nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Mağdurenin babası H.Ö., "Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık. Zanlının Adli kontrol şartı ile salıverilmesi bizi üzdü" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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