Son dakika! Bozdoğan'da denetimler had safhaya çıktı
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Son dakika! Bozdoğan'da denetimler had safhaya çıktı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle denetimler arttırılırken, Salı Pazarı'nda drone ile ateş ölçümü yapıldı.

Son dakika! Bozdoğan'da denetimler had safhaya çıktı
25.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:35

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle denetimler arttırılırken, Salı Pazarı'nda drone ile ateş ölçümü yapıldı.

Bozdoğan ilçe merkezinde ve Mahallelerinde Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından denetimler sıklaştırıldı. İlçe merkezinde kurulan Salı pazarı, halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, havadan drone çekimleri ile cadde ve pazar yeri denetlendi. Vatandaşlara, sosyal mesafe uyarısında bulunulup, maske denetimleri yapıldı. Termal kamera ile ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Salı pazarının kurulması sebebiyle uzak mahallelerden gelen araç ve şahıslar, İlçe Emniyet Amirliği ve Belediye Zabıta görevlilerince, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirildi. Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın önlenmesi amacıyla Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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