Son Dakika | Boyabat ilçesinde "Dinamik Denetim Süreci" uygulamaları
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Son Dakika | Boyabat ilçesinde "Dinamik Denetim Süreci" uygulamaları

Son Dakika | Boyabat ilçesinde 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamaları
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Çetin, kısıtlamadan muaf olduğu için açık bulunan işletme sahiplerine ve alışveriş yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Boyabat olarak iyi durumda olduklarını belirten Çetin, "Ancak daha da iyi duruma gelebiliriz. Bunun için de biraz daha sabır, biraz daha tedbir, biraz daha maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ın izni ile bu virüsü yeneceğiz, eskisi günlere kavuşacağız." dedi.

Denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çeltikçi, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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