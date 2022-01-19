Son dakika: BOTAŞ, petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü - Haberler
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Son dakika: BOTAŞ, petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü

Son dakika: BOTAŞ, petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BOTAŞ, petrol boru hattındaki patlama nedeniyle çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü ve petrol akışının 1 saat içerisinde başlayacağını bildirdi.

BOTAŞ, petrol boru hattındaki patlama nedeniyle çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü ve petrol akışının 1 saat içerisinde başlayacağını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde patlama ve patlama sonucu yangın çıktığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

" Yangın, BOTAŞ acil müdahale ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin çalışmaları sonucu tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı 1 saat içerisinde başlatılacaktır."

Son dakika: BOTAŞ, petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü

Son dakika: BOTAŞ, petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü

Son dakika: BOTAŞ, petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü

Son dakika: BOTAŞ, petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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