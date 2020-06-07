Son Dakika: Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu
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Son Dakika: Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Son Dakika: Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu
07.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:13

Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Eski Siirt-Eruh kara yolu yakınlarındaki Botan Çayı'na serinlemek için giren İdris Atunç (27) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Atunç'un cansız bedeni, suya girdiği bölgenin yakınında bulundu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Atunç'un yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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