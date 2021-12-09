Son dakika... Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlemekle itham edilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlemekle itham edilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlemekle itham edilen 2 kişi gözaltına alındı
AA / Ahmet Nurduhan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle suçlanan iki kişi gözaltına alındı.

Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle suçlanan iki kişi gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, Zvornik ve Rogatitsa şehirlerinde gözaltına alınan iki zanlının, Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekle itham edildiği belirtildi.

Sorguya alınan zanlıların tutukluluk haline ilişkin karar mahkeme tarafından verilecek.

Bosna'da, 1 Mart 1992'de başlayan savaş, 14 Aralık 1995'e kadar sürmüştü.

Savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

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AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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