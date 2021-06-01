Son dakika... Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi
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Son dakika... Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi

Son dakika... Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen Bahrija Dautovic, Idriz Dautovic, Avdija Muratovic, Dervisa Rahmanovic ve Mejrusa Sahbegovic, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen Bahrija Dautovic, Idriz Dautovic, Avdija Muratovic, Dervisa Rahmanovic ve Mejrusa Sahbegovic, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Zvornik kentinde 29 yıl önce Sırp güçler tarafından öldürülen 5 kişi, Gornja Kalesija Şehitliği'ne defnedilirken, cenaze törenine kurban yakınları katıldı.

Zvornik Esir ve Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Grahic, bugüne kadar 787 kişinin defnedildiğini anımsatarak, savaş zamanında öldürülen yüzlerce kişinin kemik kalıntısına halen ulaşılamadığını söyledi.

Siyah Giyinen Kadınlar isimli sivil toplum kuruluşundan Stasa Zajevic de Sırbistan'dan geldiklerini belirterek, "Zvornik'te yaşananlara ilişkin ülkemde yapılan dava, savaş mağdurları için utanç verici ve küçük düşürücü bir şekilde sonuçlandı." diye konuştu.

Babası Idriz Dautovic'i toprağa veren Samira Dautovic Kabaric ise oğluna dedesinin ismini koyduğunu anlatarak, "Kemik kalıntılarına geçen yıl ulaşıldı ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toprağa veremedik." dedi.

Bosna Hersek'teki savaşta, Zvornik kentinde 2 binden fazla Boşnak sivil katledilmişti.

Son dakika... Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi
Son dakika... Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi
Son dakika... Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi
Son dakika... Bosna Hersek'teki savaşta 29 yıl önce öldürülen 5 kurban bugün toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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