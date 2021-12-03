Son dakika! Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında "savaş suçu işleyen" 7 kişi gözaltına alındı

Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham edilen 7 kişi, Savaş Suçları Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 7 kişinin, Bosna Savaşı sırasında Biyelyina şehri yakınlarında Balatun bölgesinde 7'si çocuk, 8'i kadın toplam 22 Boşnak'ın öldürülmesinde rolü bulunmakla suçlandığı belirtildi. Zanlılar arasında Boşnakların infazıyla doğrudan bağlantılı kişilerin bulunduğundan şüphelenildiği bildirildi.

Savcılık, Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı ile Bosna Hersek İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatına gösterdikleri iş birliği ve çabadan ötürü teşekkür etti.

Sorguya alınan 7 zanlının tutukluluk haline ilişkin karar mahkeme tarafından verilecek.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı 14 Aralık 1995 tarihine kadar sürdü.

Üç yıldan fazla süren savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kadar kişi göç etmek zorunda kaldı.

AA - Son Dakika Haberleri

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