Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor

Son dakika haberine göre - Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtı Fuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı başladı.

- Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtı

Fuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı başladı. Fuarda Türkiye'den 16 hastane yer alıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 21-22 Mayıs'ta düzenlenen Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtı. Türkiye'den 16 hastanenin yer aldığı fuar, Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Haris Vraniç ve Türkiye'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in katılımlarıyla başladı. Fuarda hastaneler, son teknolojilerini ve tedavilerini ziyaretçilerine sunuyor.

Fuarın açılışında konuşan Büyükelçi Girgin, "Geçtiğimiz dönemde hastanelerin ne kadar önemli olduğunu, sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğunu gördük ve bunun güçlenmesini diliyoruz" diye konuştu. Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Vraniç ile konuşan Büyükelçi Girgin karşılıklı çalışmaların güçlenmesi temennisinde bulundu.

Fuarın ev sahibi Go Fair Turkey yetkilisi Sercan Calto da şimdiye kadar gerçekleştirilen güzel çalışmaların sürmesini ve devamının gelmesini umduklarını ifade etti. Calto, daha önceki fuardan sonra bazı hastanelerin Bosna'da şubeler açıp halkın sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırıldığını belirtti.

Bosna Hersek halkının hizmet tanıtımı yanında şu anda içinde bulundukları sağlık problemleriyle ilgili de bilgi alabileceği fuar, yarın yerel saatle 17.00'de sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Adiloviç