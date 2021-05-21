Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor

İhlas Haber Ajansı / Zehra Adiloviç - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtı Fuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı başladı.

- Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtı

Fuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı başladı. Fuarda Türkiye'den 16 hastane yer alıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 21-22 Mayıs'ta düzenlenen Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtı. Türkiye'den 16 hastanenin yer aldığı fuar, Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Haris Vraniç ve Türkiye'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in katılımlarıyla başladı. Fuarda hastaneler, son teknolojilerini ve tedavilerini ziyaretçilerine sunuyor.

Fuarın açılışında konuşan Büyükelçi Girgin, "Geçtiğimiz dönemde hastanelerin ne kadar önemli olduğunu, sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğunu gördük ve bunun güçlenmesini diliyoruz" diye konuştu. Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Vraniç ile konuşan Büyükelçi Girgin karşılıklı çalışmaların güçlenmesi temennisinde bulundu.

Fuarın ev sahibi Go Fair Turkey yetkilisi Sercan Calto da şimdiye kadar gerçekleştirilen güzel çalışmaların sürmesini ve devamının gelmesini umduklarını ifade etti. Calto, daha önceki fuardan sonra bazı hastanelerin Bosna'da şubeler açıp halkın sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırıldığını belirtti.

Bosna Hersek halkının hizmet tanıtımı yanında şu anda içinde bulundukları sağlık problemleriyle ilgili de bilgi alabileceği fuar, yarın yerel saatle 17.00'de sona erecek.

Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor
Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor
Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor
Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Adiloviç

Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Bosna Hersek Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını açtıFuara Türkiye'den 16 hastane katılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 19:53:26. #1.13#

title