Son Dakika: Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliğinden protesto
Son dakika haberi: Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği üyeleri, başkent Saraybosna'da protesto düzenledi.
27.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:04
Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği üyeleri, başkent Saraybosna'da protesto düzenledi. İş kanunun yenilenmesini talep eden üyeler, Bosna Hersek Federasyonu Meclisi'nde görüşülecek kanunun yenilenmemesi durumunda greve gideceklerini söyledi.
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Kaynak: AA