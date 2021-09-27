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Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika habere göre Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını sokakta silahla yaralayan sanık hakkında 3 ayrı suçtan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını sokakta silahla yaralayan sanık hakkında 3 ayrı suçtan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde, 29 Aralık 2020'de işe gitmek için evinden çıkan Derya D'nin önünü otomobille keserek tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Şerif A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müştekinin, kocasının cezaevinden çıkması üzerine Adana'daki babaevine döndüğü ve boşanma davası açtığı, ayrılmak istemeyen Şerif A'nın ise müştekiye tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

Sanığın, müştekinin yakınlarına tehdit içerikli mesajlar göndermesi nedeniyle de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilen iddianamede, "Müştekinin iş yerine gitmek için ikametinden çıktığı sırada şüphelinin bir araçla yolunu kestiği, müştekiyi zorla araca bindirmeye çalıştığı, müştekinin araca binmemek için direnmesi üzerine silahla arka arkaya ateş ettiği, müştekinin yere düştüğünü görünce de geldiği araçla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi." ifadeleri yer aldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A, tutuklanmıştı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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