Son dakika... Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Son dakika güncel haberi... Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşine parkta konuştukları sırada fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.

Son dakika... Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı
07.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:07

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşine parkta konuştukları sırada fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Kartal'da mağdur D.E'nin boşanma aşamasında olduğu eşi E.E. tarafından parkta konuştukları esnada fiziksel şiddete maruz bırakıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında mağdurun beyanı alınarak adli raporun temin edildiği kaydedilen açıklamada, şüpheli E.E'nin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, toplanan delillere göre üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan E.E'nin savcılıktaki ifadesine müteakip

sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Leyla Güven Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın İzmir Operasyon Aleyna Çakır
Şu an buradasınız: Son dakika... Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 18:10:17. #1.15#
title