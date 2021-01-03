Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı