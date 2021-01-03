Boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi
03.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:24
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.
- İstanbul
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı