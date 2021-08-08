Son Dakika | Boş dükkanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayi bölgesindeki boş bir dükkanda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayi bölgesindeki boş bir dükkanda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesindeki birinci sanayi olarak bilinen 604 sokakta saat 17.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir sebeple uzun süredir boş olduğu öğrenilen bir dükkanda yangın çıktı. Haftasonu olması sebebiyle bölgedeki dükkanların kapalı olması dolayısıyla yangını ge farkeden bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı