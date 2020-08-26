Son dakika! Boruya sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı Son dakika haberlerine göre Boruya sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardıBOLU'da, bir kafeteryanın havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından boru genişletilerek kurtarıldı.

Boruya sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı BOLU'da, bir kafeteryanın havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından boru genişletilerek kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Kafeterya çalışanları havuzda besledikleri kaplumbağanın yerinde olmadığını fark etti. Havuz çevresinde kaplumbağayı arayan çalışanlar, kaplumbağanın havuzun gider borusuna girerek sıkıştığını gördü. Çalışanlar, kendi imkanlarıyla kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hidrolikli kesme ayırma aletiyle kaplumbağanın sıkıştığı boruyu genişleterek hayvanı kurtardı. İş yeri çalışanlarına teslim edilen kaplumbağa yeniden havuza bırakıldı. Kaynak: DHA