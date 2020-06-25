Son dakika... Borsada şehir endekslerinin değişimi Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST ADANA 344.051 2,27

BIST ANKARA 193.472 -0,72

BIST ANTALYA 111.116 -1,88

BIST BALIKESİR 123.317 -0,12

BIST BURSA 221.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 344.051 2,27 BIST ANKARA 193.472 -0,72 BIST ANTALYA 111.116 -1,88 BIST BALIKESİR 123.317 -0,12 BIST BURSA 221.598 1,18 BIST DENIZLI 265.597 0,93 BIST ISTANBUL 118.737 -0,09 BIST IZMIR 234.246 -0,76 BIST KAYSERI 514.139 0,00 BIST KOCAELI 223.214 -0,81 BIST KONYA 101.941 -0,77 BIST TEKIRDAĞ 723.662 0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA