Son dakika... Borsada şehir endekslerinin değişimi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.051 2,27
BIST ANKARA 193.472 -0,72
BIST ANTALYA 111.116 -1,88
BIST BALIKESİR 123.317 -0,12
BIST BURSA 221.
25.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.051
|2,27
|BIST ANKARA
|193.472
|-0,72
|BIST ANTALYA
|111.116
|-1,88
|BIST BALIKESİR
|123.317
|-0,12
|BIST BURSA
|221.598
|1,18
|BIST DENIZLI
|265.597
|0,93
|BIST ISTANBUL
|118.737
|-0,09
|BIST IZMIR
|234.246
|-0,76
|BIST KAYSERI
|514.139
|0,00
|BIST KOCAELI
|223.214
|-0,81
|BIST KONYA
|101.941
|-0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|723.662
|0,01
Kaynak: AA