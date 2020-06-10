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Son dakika! Borsada işlem hacmi sıralaması

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.592.977.538
ASELSAN 1.091.842.176
Garanti Bankası 1.045.430.

Son dakika! Borsada işlem hacmi sıralaması
10.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:39

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.592.977.538
ASELSAN 1.091.842.176
Garanti Bankası 1.045.430.638
Türk Hava Yolları 798.091.241
Güneş Sigorta 748.710.645
Bizim Mağazaları 454.506.142
Tekfen Holding 449.956.596
Kardemir (D) 445.211.397
Vestel 426.627.842
Petkim 406.192.396
İş Finansal Kiralama 371.542.593
Akbank 364.945.702
Torunlar GMYO 351.527.320
İş GMYO 336.985.626
Odaş Elektrik 333.917.383
Koza Madencilik 303.803.891
Karsan Otomotiv 286.325.230
Sasa Polyester 283.933.099
Tüpraş 253.252.340
Koza Altın 248.578.857
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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