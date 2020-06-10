Son dakika! Borsada işlem hacmi sıralaması Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 1.592.977.538

ASELSAN 1.091.842.176

Garanti Bankası 1.045.430.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.592.977.538 ASELSAN 1.091.842.176 Garanti Bankası 1.045.430.638 Türk Hava Yolları 798.091.241 Güneş Sigorta 748.710.645 Bizim Mağazaları 454.506.142 Tekfen Holding 449.956.596 Kardemir (D) 445.211.397 Vestel 426.627.842 Petkim 406.192.396 İş Finansal Kiralama 371.542.593 Akbank 364.945.702 Torunlar GMYO 351.527.320 İş GMYO 336.985.626 Odaş Elektrik 333.917.383 Koza Madencilik 303.803.891 Karsan Otomotiv 286.325.230 Sasa Polyester 283.933.099 Tüpraş 253.252.340 Koza Altın 248.578.857 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA