Son dakika! Borsada işlem hacmi sıralaması
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.592.977.538
ASELSAN 1.091.842.176
Garanti Bankası 1.045.430.
10.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:39
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.592.977.538
|ASELSAN
|1.091.842.176
|Garanti Bankası
|1.045.430.638
|Türk Hava Yolları
|798.091.241
|Güneş Sigorta
|748.710.645
|Bizim Mağazaları
|454.506.142
|Tekfen Holding
|449.956.596
|Kardemir (D)
|445.211.397
|Vestel
|426.627.842
|Petkim
|406.192.396
|İş Finansal Kiralama
|371.542.593
|Akbank
|364.945.702
|Torunlar GMYO
|351.527.320
|İş GMYO
|336.985.626
|Odaş Elektrik
|333.917.383
|Koza Madencilik
|303.803.891
|Karsan Otomotiv
|286.325.230
|Sasa Polyester
|283.933.099
|Tüpraş
|253.252.340
|Koza Altın
|248.578.857
Kaynak: AA