HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Borsada günlük işlemler (2)

Son dakika haberi: Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Son Dakika: Borsada günlük işlemler (2)
09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 60.920,00 4,85 101,85
İş Bankası (C) 5,10 -0,78 -20,44
İş Bankası (Kur.) 504.000,00 140,00
İş Fin.Kir. 3,91 1,56 2,89
İş Girişim 7,39 6,64 94,47
İş GMYO 1,82 4,00 3,41
İş Y. Men. Değ. 5,96 0,00 48,01
İş Yat. Ort. 2,52 1,20 56,39
İşbir Holding 887,90 10,00 106,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84
İttifak Holding 2,82 0,36 -24,19
İz Hayvancılık Tarım 6,05 10,00 131,23
İzmir Demir Çelik 13,22 -0,30 61,42
İzmir Fırça 2,22 -1,77 23,33
Jantsa Jant Sanayi 74,25 -1,39 39,60
Kafein Yazılım 16,12 -0,37 45,15
Kapital Yat. Holding 3,18 -6,47 31,40
Kaplamin 8,05 0,37 45,05
Kardemir (A) 2,75 0,00 3,77
Kardemir (B) 2,61 -0,76 -1,14
Kardemir (D) 2,60 -1,14 -2,26
Karel Elektronik 15,11 -1,76 3,99
Karsan Otomotiv 2,03 6,28 28,48
Karsu Tekstil 3,45 0,88 6,48
Kartonsan 458,50 -3,27 18,68
Katmerciler Ekipman 3,87 -1,28 0,78
Kent Gıda 498,00 1,26 183,28
Kerevitaş Gıda 4,06 -1,22 24,54
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 4,01 0,50 5,80
Klimasan Klima 16,40 -1,80 -25,72
Koç Holding 17,50 -2,56 -12,54
Konfrut Gıda 9,84 0,92 25,83
Konya Çimento 267,70 -0,67 -1,33
Kordsa Teknik Tekstil 11,74 -0,76 -7,67
Koza Altın 74,60 1,43 0,74
Koza Madencilik 12,07 2,29 20,34
Körfez GMYO 3,39 -0,88 41,84
Kristal Kola 1,94 0,00 28,48
Kron Telekomünikasyon 23,40 -4,26 83,96
Kuştur Kuşadası Turizm 36,80 -0,27 55,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,93 9,66 16,97
Kütahya Porselen 27,66 9,85 317,82
Lider Faktoring 2,23 -0,45 21,53
Link Bilgisayar 25,32 -3,06 39,50
Logo Yazılım 72,50 -0,89 19,24
Lokman Hekim Sağlık 7,19 3,60 24,39
Lüks Kadife 16,36 9,95 89,35
Makina Takım 1,99 0,51 5,85
Marka Yatırım Holding 1,77 -1,67 50,00
Marmaris Altınyunus 80,00 -8,78 12,68
Marshall 83,50 -5,76 75,64
Martı GMYO 1,42 -1,39 40,59
Martı Otel 1,07 0,00 17,58
Mavi Giyim 45,36 -0,96 -21,66
Mazhar Zorlu Holding 18,00 1,12 48,88
Mega Polietilen 4,07 -3,10 85,00
Menderes Tekstil 3,38 9,74 158,02
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,95 2,10 2,62
Merko Gıda 1,37 2,24 30,48
Metal Gayrimenkul 1,26 7,69 38,46
Metemtur Otelcilik 2,08 0,48 16,85
Metro Holding 1,45 0,00 5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,55 6,69 30,10
Metro Yatırım Ortaklığı 2,32 4,04 -56,50
Migros Ticaret 33,94 0,89 40,13
Milpa 4,12 2,74 88,13
Mistral GMYO 2,32 0,87 22,75
MLP Sağlık 16,93 1,38 5,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,89 -0,53 65,79
Mondi Tire Kutsan 6,85 -0,15 65,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,80 -1,77 39,94
Net Holding 2,27 -1,73 -12,69
Netaş Telekom. 14,00 -1,69 7,20
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 13,57 0,07 23,53
Nurol GMYO 4,31 -0,46 20,73
Odaş Elektrik 2,02 0,50 39,72
Olmuksan-IP 4,44 0,23 73,37
Orge Enerji Elektrik 5,79 -1,70 16,73
Orma Orman Mahsulleri 4,95 2,06 79,35
Osmanlı Menkul 7,50 0,00 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,43 1,67 44,64
Otokar 136,60 1,56 -7,10
Oyak Çimento 5,97 -0,83 8,59
Oyak Yat. Ort. 5,97 0,00 158,59
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 0,33 -1,26
Özak GMYO 3,27 2,51 27,24
Özbal Çelik Boru 2,28 9,62 41,45
Özderici GMYO 1,72 0,58 9,55
Özerden Plastik 2,28 -0,87 0,00
Panora GMYO 5,23 -0,95 -6,63
Papilon Savunma 16,23 4,71 110,60
Park Elek.Madencilik 3,53 -0,84 15,74
Parsan 18,09 -0,60 6,79
Pegasus 57,10 -2,14 -33,91
Peker GMYO 6,15 -2,54 96,49
Penguen Gıda 4,61 -2,74 122,71
Pera GMYO 1,09 2,83 15,96
Pergamon Dış Ticaret 9,08 0,78 17,35
Petkim 3,75 -0,79 -1,57
Petrokent Turizm 175,20 -2,67 36,77
Pınar Et ve Un 18,65 -1,11 103,38
Pınar Su 5,90 -1,83 154,31
Pınar Süt 18,39 -1,39 45,15
Plastikkart 10,86 3,23 17,15
Polisan Holding 2,93 1,03 -2,90
Politeknik Metal 131,00 3,07 72,20
Prizma Press Matbaacılık 3,83 -0,26 -10,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,20 0,05 7,17
QNB Finans Fin. Kir. 103,60 -1,43 -19,75
QNB Finansbank 46,22 -1,74 23,25
Ral Yatırım Holding 13,18 1,23 93,82
Ray Sigorta 6,01 -2,28 75,73
Reysaş GMYO 5,12 -2,66 11,55
Reysaş Lojistik 6,16 -2,22 40,64
Rhea Girişim 2,38 5,78 100,00
Rodrigo Tekstil 2,57 -1,53 41,99
Royal Halı 2,22 -2,63 62,04
RTA Laboratuvarları 22,66 10,00 876,72
Sabancı Holding 9,04 -0,66 -0,87
Safkar Ege Soğutmacılık 4,68 0,00 114,68
Salix Yatırım Holding 12,29 -2,07 70,46
Sanel Mühendislik 5,26 -1,13 29,88
Sanifoam Sünger 5,90 -0,51 18,00
Sanko Pazarlama 7,76 -2,02 0,26
Saray Matbaacılık 1,88 9,94 45,42
Sarkuysan 5,81 -0,51 20,29
Sasa Polyester 10,11 1,00 30,79
Say Reklamcılık 3,76 -1,31 67,86
Sekuro Plastik 5,40 -1,46 0,75
Selçuk Ecza Deposu 8,25 0,98 38,31
Selçuk Gıda 3,03 -2,57 76,16
Senkron Güvenlik 3,80 3,54 39,19
Serve Film Prodüksiyon 4,57 1,33 187,42
Servet GMYO 17,04 -1,22 100,47
Seyitler Kimya 8,87 -1,00 30,63
Silverline Endüstri 2,84 -1,05 31,48
Sinpaş GMYO 1,27 2,42 9,48
Smartiks Yazılım 9,00 -1,53 -8,26
Soda Sanayii 5,73 -0,87 -3,32
Sodaş Sodyum Sanayii 12,58 -3,23 227,08
Söktaş 3,78 -0,26 42,64
Sönmez Filament 6,52 -0,46 33,61
Sönmez Pamuklu 6,55 -0,91 33,13
Sumaş Suni Tahta 12,00 -1,40 21,21
Şeker Fin. Kir. 4,78 0,63 0,00
Şekerbank 1,23 0,00 -6,11
Şişe Cam 4,96 -1,59 -3,16
Şok Marketler 12,44 3,67 15,61
T. Halk Bankası 5,48 -1,44 -7,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,34 -0,79 -7,48
T.S.K.B. 1,14 -0,87 -5,79
T.Tuborg 15,50 -0,83 30,25
Taç Tarım Ürünleri 6,72 9,98 115,38
Tat Gıda 8,92 0,90 46,62
TAV Havalimanları 19,99 -0,15 -26,41
Taze Kuru Gıda 17,50 -3,85 141,71
Tek-Art Turizm 1,48 0,00 17,46
Tekfen Holding 15,00 -1,12 -19,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,13 -0,83 69,76
Temapol Polimer Plastik 6,89 -2,68 31,99
TGS Dış Ticaret 4,97 -2,93 6,42
Tofaş Oto. Fab. 22,82 -1,98 -2,07
Torunlar GMYO 2,88 -0,35 4,73
Trabzon Liman 14,46 1,47 35,65
Trabzonspor Sportif 5,42 9,94 152,09
Trakya Cam 3,32 -0,90 -2,09
Trend GMYO 3,97 -0,50 80,45
TSKB GMYO 3,34 -1,18 149,25
Tuğçelik 4,65 -2,11 17,72
Tukaş 9,42 5,02 -23,72
Turcas Petrol 3,07 1,99 14,98
Turkcell 14,22 -1,73 3,04
Tümosan Motor ve Traktör 6,42 -0,62 0,16
Tüpraş 88,60 -0,84 -30,13
Türk Hava Yolları 12,61 -0,24 -12,79
Türk Prysmian Kablo 4,00 -0,74 54,73
Türk Telekom 7,52 -1,31 2,04
Türk Traktör 66,90 0,45 26,44
Türker Proje Gayrimenkul 43,06 0,09 2,52
Ufuk Yatırım 4,95 -4,81 91,86
Ulaşlar Turizm Yat. 3,05 9,71 43,87
Ulusoy Elektrik 34,26 -0,81 28,80
Ulusoy Un Sanayi 9,75 4,39 155,24
Umpaş Holding 0,76 4,11 22,58
Uşak Seramik 1,91 -2,55 13,02
Utopya Turizm 5,84 -0,68 18,70
Uzertaş Boya 4,12 -1,90 85,59
Ülker Bisküvi 23,30 -0,77 4,20
Vakıf Fin. Kir. 2,92 9,77 20,66
Vakıf GMYO 2,41 1,69 39,23
Vakıf Yat. Ort. 2,72 9,68 16,74
Vakıflar Bankası 4,79 -1,44 -13,07
Vakko Tekstil 4,91 -0,61 8,15
Vanet Gıda 1,58 -1,86 10,49
Verusa Holding 21,28 4,83 14,71
Verusaturk Girisim 5,17 4,02 -1,69
Vestel 13,88 0,87 9,98
Vestel Beyaz Eşya 23,16 -1,11 7,22
Viking Kağıt 4,37 -1,58 133,69
Yapı Kredi Koray GMYO 3,18 -0,63 31,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -1,24 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,56 1,38 52,47
Yataş 7,22 -1,23 -1,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,12 -0,47 31,68
Yeni Gimat GMYO 11,94 -1,08 -0,26
Yeşil GMYO 0,71 2,90 10,94
Yeşil Yapı 0,76 5,56 15,15
Yeşil Yatırım Holding 13,80 0,22 22,89
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.000,00 0,00 171,65
Yonga Mobilya 29,48 10,00 219,05
Yükselen Çelik 9,12 1,33 48,78
Yünsa 12,86 -2,58 27,73
Zorlu Enerji 1,61 3,87 -1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Ekonomi
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Borsa, günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Ekonomi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Ekonomi
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son Dakika: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 18:45:53. #1.15#
title