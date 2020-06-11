Son Dakika: Borsada günlük işlemler (1)
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
11.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,26
|-2,40
|75,27
|Acıpayam Selüloz
|9,25
|-1,28
|45,21
|Adel Kalemcilik
|13,51
|-1,03
|-13,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,63
|-1,81
|14,12
|Afyon Çimento
|2,88
|-1,03
|26,41
|Ak Enerji
|1,24
|-1,59
|13,76
|Akbank
|5,80
|-1,19
|-28,48
|Akçansa
|12,12
|7,64
|25,02
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,23
|-1,76
|5,69
|Akfen GMYO
|3,58
|-1,92
|-11,60
|Akın Tekstil
|14,34
|-3,43
|3,99
|Akiş GMYO
|3,61
|-1,10
|-10,64
|Akmerkez GMYO
|26,50
|-0,60
|18,28
|Aksa
|6,78
|0,89
|-3,19
|Aksa Enerji
|4,63
|-0,86
|21,84
|Aksigorta
|6,52
|-1,06
|20,34
|Aksu Enerji
|9,79
|-0,31
|-34,16
|Alarko Carrıer
|70,10
|-2,09
|16,83
|Alarko GMYO
|14,82
|-0,47
|-2,39
|Alarko Holding
|5,27
|-1,13
|-11,43
|Albaraka Türk
|1,47
|-2,00
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,69
|-1,79
|55,23
|Alkim Kağıt
|10,18
|1,80
|87,83
|Alkim Kimya
|12,35
|-0,40
|99,13
|Altınyağ
|1,33
|-9,52
|224,39
|Altınyunus Çeşme
|41,58
|10,00
|316,22
|Anadolu Cam
|4,29
|-0,69
|0,60
|Anadolu Efes
|19,37
|-0,92
|-16,07
|Anadolu Grubu Holding
|18,90
|-2,07
|7,45
|Anadolu Hayat Emek.
|6,63
|-0,45
|8,95
|Anadolu Isuzu
|12,59
|-0,08
|3,45
|Anadolu Sigorta
|6,30
|2,77
|51,68
|Anel Elektrik
|4,02
|-0,74
|25,23
|Arçelik
|16,70
|-2,22
|-19,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,36
|9,99
|Arena Bilgisayar
|15,13
|3,00
|107,69
|Armada Bilgisayar
|23,10
|-3,75
|40,94
|Arsan Tekstil
|4,82
|-2,43
|34,64
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|2,74
|177,78
|Aselsan
|32,24
|0,12
|53,96
|Ata GMYO
|3,44
|0,00
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,82
|0,55
|-5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,80
|-4,26
|80,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,80
|-1,54
|-4,52
|Avrasya GMYO
|2,18
|0,93
|44,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|0,00
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,01
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-1,20
|7,14
|Ayen Enerji
|3,47
|0,29
|0,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,10
|4,03
|41,55
|Aygaz
|11,31
|1,62
|-6,88
|Bagfaş
|17,38
|0,52
|3,33
|Bak Ambalaj
|8,52
|0,24
|15,92
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|-0,84
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-2,95
|43,65
|Banvit
|24,10
|-0,41
|29,78
|Baştaş Başkent Çimento
|3,49
|0,00
|34,75
|Batı Çimento
|3,24
|1,89
|-2,11
|Batısöke Çimento
|1,33
|-2,21
|1,53
|Bayrak Taban Sanayi
|5,77
|9,90
|Bera Holding
|4,56
|2,47
|18,44
|Berkosan Yalıtım
|3,84
|1,05
|40,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,57
|-1,15
|4,90
|Beyaz Filo
|3,88
|0,52
|22,78
|Bilici Yatırım
|7,50
|0,54
|71,62
|Bim Mağazalar
|62,90
|-2,78
|36,12
|Birko Mensucat
|0,51
|8,51
|64,52
|Birlik Mensucat
|1,52
|-1,94
|33,33
|Bizim Mağazaları
|18,45
|5,43
|65,17
|Bomonti Elektrik
|4,30
|-4,44
|235,94
|Borusan Mannesmann
|10,42
|-0,67
|-9,00
|Borusan Yat. Paz.
|68,70
|-1,22
|14,67
|Bosch Fren Sistemleri
|295,70
|-2,15
|2,75
|Bossa
|10,00
|4,93
|24,07
|Brisa
|11,00
|0,92
|17,28
|Burçelik
|8,52
|-2,18
|46,64
|Burçelik Vana
|17,94
|-3,03
|84,76
|Bursa Çimento
|4,16
|-0,72
|3,91
|Carrefoursa
|7,19
|-1,24
|52,65
|Casa Emtia Petrol
|21,50
|-2,18
|128,97
|Ceo Event Medya
|3,53
|0,28
|-3,61
|Coca Cola İçecek
|40,82
|-1,40
|7,82
|Cosmos Yat. Holding
|2,97
|1,37
|45,59
|Credıtwest Faktorıng
|4,01
|-6,31
|39,24
|Çelebi
|80,50
|-3,25
|-21,16
|Çelik Halat
|10,01
|0,10
|54,00
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,81
|-0,28
|Çemtaş
|8,23
|-2,72
|1,24
|Çimbeton
|62,65
|0,97
|51,84
|Çimentaş
|24,44
|1,83
|62,93
|Çimsa
|9,25
|0,00
|1,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,38
|-0,59
|5,96
|Dagi Giyim
|4,32
|0,47
|72,80
|Dagi Yatırım Holding
|10,56
|10,00
|367,26
|Dardanel
|11,85
|8,52
|212,66
|Datagate Bilgisayar
|8,79
|-1,46
|12,55
|Demısaş Döküm
|3,85
|-3,51
|10,63
|Denge Holding
|1,48
|-1,33
|8,03
|Deniz GMYO
|4,86
|-1,82
|-3,76
|Denizli Cam
|7,69
|-0,52
|-7,79
|Derimod
|6,86
|0,15
|-3,92
|Derlüks Deri
|5,78
|0,87
|42,86
|Desa Deri
|4,61
|-2,33
|1,54
|Despec Bilgisayar
|6,88
|-1,99
|62,26
|Deva Holding
|17,82
|-1,11
|99,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-4,58
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,02
|-1,11
|68,36
|DO-CO
|385,50
|-3,38
|-31,65
|Doğan Burda
|13,20
|10,00
|117,46
|Doğan Holding
|1,96
|-1,51
|9,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|-1,94
|22,42
|Doğusan
|2,33
|-1,27
|12,02
|Doğuş GMYO
|5,66
|-0,70
|24,94
|Doğuş Otomotiv
|12,74
|4,86
|33,82
|Döktaş Dökümcülük
|24,92
|-1,27
|-21,25
|Duran Doğan Basım
|16,20
|-0,55
|15,38
|Dyo Boya
|5,80
|1,22
|18,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,71
|0,35
|56,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,05
|2,68
|35,48
|Edip Gayrimenkul
|2,12
|0,95
|52,52
|Ege Endüstri
|578,10
|0,80
|2,76
|Ege Gübre
|80,50
|2,22
|61,65
|Ege Profil
|15,24
|0,99
|27,32
|Ege Seramik
|4,89
|1,03
|31,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,81
|9,70
|465,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,61
|9,52
|312,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,06
|9,28
|430,00
|Egeplast
|17,00
|-4,06
|36,00
|Ekiz Kimya
|9,76
|9,91
|1500,00
|Emek Elektrik
|2,20
|-1,79
|38,36
|Eminiş Ambalaj
|3,91
|-9,91
|157,24
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|-0,51
|32,88
|Enerjisa Enerji
|8,18
|0,49
|21,44
|Enka İnşaat
|5,55
|0,00
|-0,57
|Erbosan
|21,00
|-1,13
|-15,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,58
|-0,46
|-5,09
|Ersu Gıda
|4,55
|-1,94
|119,81
|Escort Teknoloji
|3,86
|1,85
|177,70
|Etiler Gıda
|2,94
|-0,34
|20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|2,67
|14,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,54
|0,00
|23,20
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|3,90
|35,59
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|5,17
|22,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,66
|-2,16
|-12,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,02
|-0,74
|-12,04
|F-M İzmit Piston
|50,00
|1,13
|5,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,42
|-1,98
|35,50
|Ford Otosan
|68,60
|1,55
|3,76
|Formet Çelik Kapı
|3,58
|-9,82
|19,33
|Frigo Pak Gıda
|17,42
|-1,25
|34,41
|Galatasaray Sportif
|3,65
|-2,93
|79,80
|Garanti Bankası
|8,16
|-0,37
|-26,75
|Garanti Faktoring
|4,81
|-0,82
|24,29
|Garanti Yat. Ort.
|1,79
|-2,19
|65,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,48
|-2,57
|201,43
|Gedik Yatırım Holding
|23,80
|-2,06
|209,49
|Gediz Ambalaj
|10,04
|-2,33
|48,52
|Gentaş
|2,46
|0,41
|12,33
|Gersan Elektrik
|4,41
|-1,78
|38,24
|Global Men. Değ.
|4,55
|-7,33
|142,02
|Global Yat. Holding
|3,92
|7,10
|-19,51
|Good-Year
|5,09
|1,19
|25,68
|Göltaş Çimento
|16,70
|-0,89
|-6,13
|Gözde Girişim
|4,57
|2,01
|-11,09
|GSD Denizcilik
|4,54
|-3,81
|77,34
|GSD Holding
|1,75
|-0,57
|17,45
|Gübre Fabrik.
|24,68
|-1,28
|173,01
|Güler Yat. Holding
|11,80
|9,97
|481,28
|Güneş Sigorta
|3,85
|0,26
|76,61
|Halk GMYO
|1,94
|-1,02
|59,02
|Halk Sigorta
|4,32
|0,00
|118,18
|Hatay Tekstil
|9,49
|-1,86
|38,14
|Hedef Girişim
|2,77
|2,21
|6,13
|Hektaş
|14,25
|-1,66
|77,68
|HUB Girişim
|20,90
|-0,48
|122,61
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|-5,92
|25,44
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|4,72
|-3,23
|İdealist Danışmanlık
|3,33
|-1,48
|0,30
|İdealist GMYO
|4,23
|-1,17
|38,24
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|-3,81
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,58
|3,95
|31,67
|İhlas Gazetecilik
|4,22
|-2,99
|-38,03
|İhlas Holding
|0,77
|-2,53
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-2,59
|10,78
|İndeks Bilgisayar
|10,80
|-1,64
|11,34
|Info Yatırım
|4,67
|-2,87
|-3,96
|İntema
|11,20
|2,00
|20,95
|İpek Doğal Enerji
|14,06
|-2,43
|82,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|-0,71
|-12,98
(Sürecek)
Kaynak: AA