Son dakika! Borsada endekslerin değişimi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 293.759 2,18
BIST SINAİ 160.396 0,51
BIST GIDA, İÇECEK 164.774 1,25
BIST TEKSTIL, DERİ 62.
20.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|293.759
|2,18
|BIST SINAİ
|160.396
|0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|164.774
|1,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|62.006
|0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|115.823
|1,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.649
|1,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|128.052
|1,01
|BIST METAL ANA
|258.459
|-0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|213.742
|-0,05
|BIST MADENCİLİK
|137.478
|-0,31
|BIST HİZMETLER
|106.799
|0,48
|BIST ELEKTRİK
|6.551
|-1,10
|BIST ULAŞTIRMA
|139.899
|-0,64
|BIST TURİZM
|20.005
|2,30
|BIST TİCARET
|340.194
|0,89
|BIST İLETİŞİM
|41.173
|-0,06
|BIST SPOR
|56.278
|-4,78
|BIST İNŞAAT
|128.543
|6,06
|BIST MALİ
|127.019
|0,56
|BIST BANKA
|127.117
|-0,09
|BIST SİGORTA
|528.664
|1,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.814
|1,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.649
|0,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.442
|1,56
|BIST TEKNOLOJİ
|161.758
|1,44
|BIST BİLİŞİM
|55.440
|0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.582
|0,33
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Kaynak: AA