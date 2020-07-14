Son dakika... Borsada endekslerin değişimi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 277.538 -0,17
BIST SINAİ 156.772 -0,53
BIST GIDA, İÇECEK 160.272 -1,62
BIST TEKSTIL, DERİ 59.
14.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|277.538
|-0,17
|BIST SINAİ
|156.772
|-0,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|160.272
|-1,62
|BIST TEKSTIL, DERİ
|59.908
|-0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.915
|0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.163
|-1,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|126.953
|0,33
|BIST METAL ANA
|260.254
|-0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|206.584
|0,88
|BIST MADENCİLİK
|129.684
|-0,83
|BIST HİZMETLER
|105.891
|-0,62
|BIST ELEKTRİK
|6.658
|-1,99
|BIST ULAŞTIRMA
|139.233
|-1,29
|BIST TURİZM
|19.103
|0,12
|BIST TİCARET
|337.488
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|40.876
|-1,40
|BIST SPOR
|61.073
|-6,12
|BIST İNŞAAT
|117.338
|-0,41
|BIST MALİ
|125.289
|-0,44
|BIST BANKA
|126.418
|-1,24
|BIST SİGORTA
|507.225
|0,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.372
|-1,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.980
|-0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|55.926
|1,37
|BIST TEKNOLOJİ
|155.941
|-1,24
|BIST BİLİŞİM
|53.017
|-2,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|85.396
|-1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA