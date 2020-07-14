Son dakika... Borsada endekslerin değişimi Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim

BIST KOBİ SANAYİ 277.538 -0,17

BIST SINAİ 156.772 -0,53

BIST GIDA, İÇECEK 160.272 -1,62

BIST TEKSTIL, DERİ 59.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 277.538 -0,17 BIST SINAİ 156.772 -0,53 BIST GIDA, İÇECEK 160.272 -1,62 BIST TEKSTIL, DERİ 59.908 -0,58 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.915 0,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.163 -1,04 BIST TAŞ, TOPRAK 126.953 0,33 BIST METAL ANA 260.254 -0,78 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 206.584 0,88 BIST MADENCİLİK 129.684 -0,83 BIST HİZMETLER 105.891 -0,62 BIST ELEKTRİK 6.658 -1,99 BIST ULAŞTIRMA 139.233 -1,29 BIST TURİZM 19.103 0,12 BIST TİCARET 337.488 0,44 BIST İLETİŞİM 40.876 -1,40 BIST SPOR 61.073 -6,12 BIST İNŞAAT 117.338 -0,41 BIST MALİ 125.289 -0,44 BIST BANKA 126.418 -1,24 BIST SİGORTA 507.225 0,96 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.372 -1,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.980 -0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 55.926 1,37 BIST TEKNOLOJİ 155.941 -1,24 BIST BİLİŞİM 53.017 -2,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 85.396 -1,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA