Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|104,90
|95,40
|9,96
|SASA Polyester
|38,44
|34,96
|9,95
|Hektaş
|10,72
|9,75
|9,95
|Kartonsan
|60,35
|54,90
|9,93
|Türk İlaç Serum
|10,80
|9,84
|9,76
|ASELSAN
|21,00
|19,29
|8,86
|Ege Endüstri
|1.700,00
|1.599,80
|6,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,24
|19,14
|5,75
|Halkbank
|4,94
|4,68
|5,56
|Netaş Telekomünikasyon
|19,78
|18,75
|5,49
|Şok Marketler Ticaret
|14,60
|13,85
|5,42
|Akçansa
|17,89
|16,98
|5,36
|Sarkuysan
|18,09
|17,19
|5,24
|TAV Havalimanları
|30,50
|29,06
|4,96
|Gübre Fabrikaları
|76,50
|73,10
|4,65
|Global Yat. Holding
|2,26
|2,16
|4,63
|İş Finansal Kiralama
|3,47
|3,32
|4,52
|Deva Holding
|29,08
|27,90
|4,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,69
|16,99
|4,12
|Gözde Girişim
|8,86
|8,52
|3,99
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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