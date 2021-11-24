Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus104,9095,409,96
SASA Polyester38,4434,969,95
Hektaş10,729,759,95
Kartonsan60,3554,909,93
Türk İlaç Serum10,809,849,76
ASELSAN21,0019,298,86
Ege Endüstri1.700,001.599,806,26
İş Yatırım Menkul Değerler20,2419,145,75
Halkbank4,944,685,56
Netaş Telekomünikasyon19,7818,755,49
Şok Marketler Ticaret14,6013,855,42
Akçansa17,8916,985,36
Sarkuysan18,0917,195,24
TAV Havalimanları30,5029,064,96
Gübre Fabrikaları76,5073,104,65
Global Yat. Holding2,262,164,63
İş Finansal Kiralama3,473,324,52
Deva Holding29,0827,904,23
Tümosan Motor ve Traktör17,6916,994,12
Gözde Girişim8,868,523,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı! 17 depo ile 114 eczanenin stok kayıtları uyumsuz çıktı

Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı! 17 depo ile 114 eczanenin stok kayıtları uyumsuz çıktı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title