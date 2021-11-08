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Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa Holding51,4548,246,65Migros...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding51,4548,246,65
Migros Ticaret37,5635,924,57
Kardemir (D)7,357,064,11
MLP Sağlık29,3028,164,05
Çan2 Termik12,6412,163,95
Ereğli Demir Çelik19,5418,803,94
Global Yatırım Holding2,092,023,47
Anadolu Efes24,1223,323,43
İskenderun Demir Çelik14,1413,683,36
TAV Havalimanları29,7628,803,33
İş GMYO2,212,143,27
SASA Polyester30,5029,543,25
Türk Traktör167,40162,303,14
Kordsa Teknik Tekstil27,4426,623,08
Tofaş Oto Fabrikası59,4557,703,03
Tümosan Motor ve Traktör17,0916,602,95
Koza Altın109,00106,002,83
Bim Mağazalar67,2065,552,52
Sarkuysan18,5918,142,48
Vakıflar Bankası3,773,682,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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