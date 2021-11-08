Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa Holding51,4548,246,65Migros...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|51,45
|48,24
|6,65
|Migros Ticaret
|37,56
|35,92
|4,57
|Kardemir (D)
|7,35
|7,06
|4,11
|MLP Sağlık
|29,30
|28,16
|4,05
|Çan2 Termik
|12,64
|12,16
|3,95
|Ereğli Demir Çelik
|19,54
|18,80
|3,94
|Global Yatırım Holding
|2,09
|2,02
|3,47
|Anadolu Efes
|24,12
|23,32
|3,43
|İskenderun Demir Çelik
|14,14
|13,68
|3,36
|TAV Havalimanları
|29,76
|28,80
|3,33
|İş GMYO
|2,21
|2,14
|3,27
|SASA Polyester
|30,50
|29,54
|3,25
|Türk Traktör
|167,40
|162,30
|3,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,44
|26,62
|3,08
|Tofaş Oto Fabrikası
|59,45
|57,70
|3,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,09
|16,60
|2,95
|Koza Altın
|109,00
|106,00
|2,83
|Bim Mağazalar
|67,20
|65,55
|2,52
|Sarkuysan
|18,59
|18,14
|2,48
|Vakıflar Bankası
|3,77
|3,68
|2,45
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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