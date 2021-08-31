Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa Elektrik36,0833,746,94Net Holding4,814,516,65İş Yatırım...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|36,08
|33,74
|6,94
|Net Holding
|4,81
|4,51
|6,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,26
|14,58
|4,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,40
|42,76
|3,84
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|6,31
|3,80
|Selçuk Ecza Deposu
|9,12
|8,80
|3,64
|Brisa
|21,92
|21,20
|3,40
|Garanti Bankası
|9,88
|9,56
|3,35
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,20
|3,33
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|27,10
|3,32
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|6,03
|3,32
|Gübre Fabrikaları
|51,85
|50,20
|3,29
|Bera Holding
|9,78
|9,48
|3,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,64
|2,56
|3,13
|Anadolu Efes
|21,94
|21,30
|3,00
|Akbank
|5,89
|5,73
|2,79
|Turkcell
|16,39
|15,95
|2,76
|Ege Gübre
|171,20
|167,00
|2,51
|Torunlar GMYO
|4,20
|4,10
|2,44
|Otokar
|332,70
|325,00
|2,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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