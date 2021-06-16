Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ülker Bisküvi22,3221,225,18Şok Marketler...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ülker Bisküvi22,3221,225,18
Şok Marketler Ticaret11,4611,023,99
Eczacıbaşı Yatırım40,9039,363,91
Fenerbahçe Futbol40,0039,002,56
Koza Altın126,60124,401,77
Ege Gübre181,40178,401,68
Emlak Konut GMYO2,222,191,37
Bim Mağazalar64,9564,201,17
Gözde Girişim5,805,750,87
Ford Otosan176,70175,200,86
Enerjisa Enerji10,3310,260,68
Arçelik30,5630,440,39
Migros Ticaret33,3233,200,36
Kervan Gıda15,9515,900,31
Şişe Cam8,128,100,25
Türkiye Sigorta5,185,170,19
TAV Havalimanları27,2627,220,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,946,930,14
Tüpraş103,00102,900,10
MLP Sağlık21,5621,540,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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