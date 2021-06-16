Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ülker Bisküvi22,3221,225,18Şok Marketler...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|22,32
|21,22
|5,18
|Şok Marketler Ticaret
|11,46
|11,02
|3,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,90
|39,36
|3,91
|Fenerbahçe Futbol
|40,00
|39,00
|2,56
|Koza Altın
|126,60
|124,40
|1,77
|Ege Gübre
|181,40
|178,40
|1,68
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|2,19
|1,37
|Bim Mağazalar
|64,95
|64,20
|1,17
|Gözde Girişim
|5,80
|5,75
|0,87
|Ford Otosan
|176,70
|175,20
|0,86
|Enerjisa Enerji
|10,33
|10,26
|0,68
|Arçelik
|30,56
|30,44
|0,39
|Migros Ticaret
|33,32
|33,20
|0,36
|Kervan Gıda
|15,95
|15,90
|0,31
|Şişe Cam
|8,12
|8,10
|0,25
|Türkiye Sigorta
|5,18
|5,17
|0,19
|TAV Havalimanları
|27,26
|27,22
|0,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,94
|6,93
|0,14
|Tüpraş
|103,00
|102,90
|0,10
|MLP Sağlık
|21,56
|21,54
|0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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