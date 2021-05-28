Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 64,25 60,45 6,29 Fenerbahçe Futbol 33,34 31,46 5,98 Halkbank 4,59 4,40 4,32 Gözde Girişim 6,04 5,89 2,55 Tofaş Oto Fabrikası 28,90 28,24 2,34 Sabancı Holding 8,63 8,44 2,25 Jantsa Jant Sanayi 88,20 86,40 2,08 Koç Holding 18,58 18,21 2,03 Ereğli Demir Çelik 19,21 18,86 1,86 Türk Telekom 6,90 6,78 1,77 GSD Holding 1,82 1,79 1,68 TAV Havalimanları 23,42 23,04 1,65 Sasa Polyester 31,84 31,42 1,34 Doğuş Otomotiv 26,32 25,98 1,31 Anadolu Efes 23,02 22,73 1,30 Arçelik 31,98 31,66 1,01 ASELSAN 15,04 14,89 1,01 Deva Holding 26,34 26,08 1,00 Şişe Cam 7,93 7,86 0,89 Tüpraş 97,60 96,80 0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi