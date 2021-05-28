Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bim Mağazalar64,2560,456,29
Fenerbahçe Futbol33,3431,465,98
Halkbank4,594,404,32
Gözde Girişim6,045,892,55
Tofaş Oto Fabrikası28,9028,242,34
Sabancı Holding8,638,442,25
Jantsa Jant Sanayi88,2086,402,08
Koç Holding18,5818,212,03
Ereğli Demir Çelik19,2118,861,86
Türk Telekom6,906,781,77
GSD Holding1,821,791,68
TAV Havalimanları23,4223,041,65
Sasa Polyester31,8431,421,34
Doğuş Otomotiv26,3225,981,31
Anadolu Efes23,0222,731,30
Arçelik31,9831,661,01
ASELSAN15,0414,891,01
Deva Holding26,3426,081,00
Şişe Cam7,937,860,89
Tüpraş97,6096,800,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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