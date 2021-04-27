Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Coca Cola İçecek76,8070,658,70İş Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Coca Cola İçecek76,8070,658,70
İş Yatırım Menkul Değerler15,3914,228,23
Vestel31,9429,926,75
TAV Havalimanları19,8018,705,88
Kerevitaş Gıda5,515,215,76
ASELSAN15,4914,675,59
Arçelik33,3031,585,45
Sasa Polyester36,6834,835,31
Alkim Kimya16,5115,695,23
Deva Holding30,5429,045,17
Bagfaş23,3422,304,66
Netaş Telekomünikasyon24,2023,164,49
Ege Endüstri1.398,601.339,704,40
Tukaş7,457,154,20
Bera Holding26,1025,143,82
Mavi Giyim43,1641,623,70
Selçuk Ecza Deposu10,119,753,69
Tekfen Holding16,3115,753,56
Tat Gıda9,969,653,21
Türk Telekom6,436,233,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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