Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Coca Cola İçecek76,8070,658,70İş Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 76,80 70,65 8,70 İş Yatırım Menkul Değerler 15,39 14,22 8,23 Vestel 31,94 29,92 6,75 TAV Havalimanları 19,80 18,70 5,88 Kerevitaş Gıda 5,51 5,21 5,76 ASELSAN 15,49 14,67 5,59 Arçelik 33,30 31,58 5,45 Sasa Polyester 36,68 34,83 5,31 Alkim Kimya 16,51 15,69 5,23 Deva Holding 30,54 29,04 5,17 Bagfaş 23,34 22,30 4,66 Netaş Telekomünikasyon 24,20 23,16 4,49 Ege Endüstri 1.398,60 1.339,70 4,40 Tukaş 7,45 7,15 4,20 Bera Holding 26,10 25,14 3,82 Mavi Giyim 43,16 41,62 3,70 Selçuk Ecza Deposu 10,11 9,75 3,69 Tekfen Holding 16,31 15,75 3,56 Tat Gıda 9,96 9,65 3,21 Türk Telekom 6,43 6,23 3,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Mart ayında verilen yatırım teşvik belgeleri ile 30 bin kişiye iş imkanı doğacak Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi