Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi751,90683,609,99Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|751,90
|683,60
|9,99
|Fenerbahçe Futbol
|32,84
|30,34
|8,24
|Türkiye Sigorta
|6,50
|6,13
|6,04
|İş Bankası (C)
|5,11
|4,82
|6,02
|Bera Holding
|25,84
|24,44
|5,73
|Ford Otosan
|203,90
|193,30
|5,48
|Petkim
|6,05
|5,75
|5,22
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,25
|2,14
|5,10
|SASA Polyester
|47,30
|45,12
|4,83
|Garanti Bankası
|7,01
|6,69
|4,78
|Vakıflar Bankası
|3,62
|3,46
|4,62
|Akiş GMYO
|2,05
|1,96
|4,59
|Sabancı Holding
|8,99
|8,60
|4,53
|Alarko Holding
|10,53
|10,09
|4,36
|Akbank
|4,89
|4,69
|4,26
|Parsan
|34,48
|33,16
|3,98
|Yataş
|15,31
|14,73
|3,94
|Polisan Holding
|3,29
|3,17
|3,79
|Verusa Holding
|58,50
|56,40
|3,72
|Koç Holding
|20,12
|19,41
|3,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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