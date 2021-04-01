Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi751,90683,609,99Fenerbahçe...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi751,90683,609,99
Fenerbahçe Futbol32,8430,348,24
Türkiye Sigorta6,506,136,04
İş Bankası (C)5,114,826,02
Bera Holding25,8424,445,73
Ford Otosan203,90193,305,48
Petkim6,055,755,22
Yapı ve Kredi Bankası2,252,145,10
SASA Polyester47,3045,124,83
Garanti Bankası7,016,694,78
Vakıflar Bankası3,623,464,62
Akiş GMYO2,051,964,59
Sabancı Holding8,998,604,53
Alarko Holding10,5310,094,36
Akbank4,894,694,26
Parsan34,4833,163,98
Yataş15,3114,733,94
Polisan Holding3,293,173,79
Verusa Holding58,5056,403,72
Koç Holding20,1219,413,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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