Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi751,90683,609,99Fenerbahçe...

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 751,90 683,60 9,99 Fenerbahçe Futbol 32,84 30,34 8,24 Türkiye Sigorta 6,50 6,13 6,04 İş Bankası (C) 5,11 4,82 6,02 Bera Holding 25,84 24,44 5,73 Ford Otosan 203,90 193,30 5,48 Petkim 6,05 5,75 5,22 Yapı ve Kredi Bankası 2,25 2,14 5,10 SASA Polyester 47,30 45,12 4,83 Garanti Bankası 7,01 6,69 4,78 Vakıflar Bankası 3,62 3,46 4,62 Akiş GMYO 2,05 1,96 4,59 Sabancı Holding 8,99 8,60 4,53 Alarko Holding 10,53 10,09 4,36 Akbank 4,89 4,69 4,26 Parsan 34,48 33,16 3,98 Yataş 15,31 14,73 3,94 Polisan Holding 3,29 3,17 3,79 Verusa Holding 58,50 56,40 3,72 Koç Holding 20,12 19,41 3,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara