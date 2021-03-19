Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

19.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:21
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik3,764,02-6,47Albaraka...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik3,764,02-6,47
Albaraka Türk1,871,99-6,03
Türkiye Sigorta6,566,91-5,07
İskenderun Demir Çelik12,3412,98-4,93
Tat Gıda10,1810,67-4,59
TAV Havalimanları24,0025,12-4,46
İhlas Gayrimenkul1,091,14-4,39
Sabancı Holding9,9910,42-4,13
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,631,70-4,12
Akiş GMYO2,222,31-3,90
Borusan Mannesmann30,9232,12-3,74
Türk Telekom7,677,96-3,64
Yapı ve Kredi Bankası2,652,75-3,64
MLP Sağlık24,0024,90-3,61
Tekfen Holding16,1916,79-3,57
Koç Holding22,9423,78-3,53
GSD Holding2,252,33-3,43
Kardemir (D)7,337,59-3,43
İş GMYO2,082,15-3,26
Emlak Konut GMYO2,102,17-3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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