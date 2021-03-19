Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
19.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:21
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik3,764,02-6,47Albaraka...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,76
|4,02
|-6,47
|Albaraka Türk
|1,87
|1,99
|-6,03
|Türkiye Sigorta
|6,56
|6,91
|-5,07
|İskenderun Demir Çelik
|12,34
|12,98
|-4,93
|Tat Gıda
|10,18
|10,67
|-4,59
|TAV Havalimanları
|24,00
|25,12
|-4,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,14
|-4,39
|Sabancı Holding
|9,99
|10,42
|-4,13
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,63
|1,70
|-4,12
|Akiş GMYO
|2,22
|2,31
|-3,90
|Borusan Mannesmann
|30,92
|32,12
|-3,74
|Türk Telekom
|7,67
|7,96
|-3,64
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,65
|2,75
|-3,64
|MLP Sağlık
|24,00
|24,90
|-3,61
|Tekfen Holding
|16,19
|16,79
|-3,57
|Koç Holding
|22,94
|23,78
|-3,53
|GSD Holding
|2,25
|2,33
|-3,43
|Kardemir (D)
|7,33
|7,59
|-3,43
|İş GMYO
|2,08
|2,15
|-3,26
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|2,17
|-3,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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