Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler

16.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:05
Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv34,8031,649,99Ford...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv34,8031,649,99
Ford Otosan208,40189,509,97
Logo Yazılım171,50162,105,80
Mavi Giyim55,1552,654,75
Türk Traktör235,00224,604,63
MLP Sağlık24,9023,824,53
Tofaş Oto Fabrikası39,0837,464,32
Halk GMYO3,543,423,51
Çimsa22,7622,023,36
Çemtaş17,1016,553,32
Kardemir (D)7,837,593,16
Vestel31,5230,662,80
Kordsa Teknik Tekstil25,8825,202,70
İş Yatırım Menkul Değerler18,9018,432,55
Oyak Çimento8,137,932,52
Kartonsan76,1074,252,49
Koza Altın126,30123,502,27
İş GMYO2,262,212,26
İş Finansal Kiralama3,923,842,08
İpek Doğal Enerji13,3113,051,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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