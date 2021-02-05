Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

05.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:59
Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan85,9078,109,99Koza Altın127,40121,504,86Sok...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan85,9078,109,99
Koza Altın127,40121,504,86
Sok Marketler Ticaret14,4813,864,47
GSD Holding2,672,564,30
Alkim Kimya19,1418,453,74
Bera Holding26,4425,503,69
Sasa Polyester27,8026,903,35
Aksa Enerji11,2810,953,01
Vestel27,7627,022,74
Koza Madencilik16,0815,682,55
Çemtaş17,3516,922,54
İndeks Bilgisayar21,0820,582,43
İş GMYO2,632,572,33
Tat Gıda11,6411,421,93
Albaraka Türk2,192,151,86
Aksigorta9,869,691,75
Odaş Elektrik4,134,061,72
Özak GMYO5,335,241,72
İpek Doğal Enerji13,2913,081,61
Pegasus73,5072,401,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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