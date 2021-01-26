Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

26.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:53
Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan Holding4,043,825,76İskenderun Demir...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğan Holding4,043,825,76
İskenderun Demir Çelik11,8511,235,52
Sasa Polyester26,4225,105,26
Akiş GMYO3,773,643,57
Emlak Konut GMYO2,542,472,83
Aksa Enerji10,4910,252,34
Bursa Çimento12,5012,222,29
Eczacıbaşı İlaç8,157,982,13
Vestel25,3024,802,02
Aksa15,0714,781,96
Konya Çimento1.730,001.697,401,92
Hektaş27,6027,101,85
Bim Mağazalar75,0073,801,63
Doğuş Otomotiv36,3035,741,57
Gözde Girişim7,147,031,56
Yataş15,8215,601,41
Ereğli Demir Çelik15,0014,821,21
GSD Holding2,572,541,18
Sabancı Holding11,1911,061,18
İş Yatırım Menkul Değerler18,4518,251,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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