Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler
26.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:53
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan Holding4,043,825,76İskenderun Demir...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|4,04
|3,82
|5,76
|İskenderun Demir Çelik
|11,85
|11,23
|5,52
|Sasa Polyester
|26,42
|25,10
|5,26
|Akiş GMYO
|3,77
|3,64
|3,57
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,47
|2,83
|Aksa Enerji
|10,49
|10,25
|2,34
|Bursa Çimento
|12,50
|12,22
|2,29
|Eczacıbaşı İlaç
|8,15
|7,98
|2,13
|Vestel
|25,30
|24,80
|2,02
|Aksa
|15,07
|14,78
|1,96
|Konya Çimento
|1.730,00
|1.697,40
|1,92
|Hektaş
|27,60
|27,10
|1,85
|Bim Mağazalar
|75,00
|73,80
|1,63
|Doğuş Otomotiv
|36,30
|35,74
|1,57
|Gözde Girişim
|7,14
|7,03
|1,56
|Yataş
|15,82
|15,60
|1,41
|Ereğli Demir Çelik
|15,00
|14,82
|1,21
|GSD Holding
|2,57
|2,54
|1,18
|Sabancı Holding
|11,19
|11,06
|1,18
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,45
|18,25
|1,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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