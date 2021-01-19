Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
19.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:46
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Brisa25,9623,6010,00Alkim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|25,96
|23,60
|10,00
|Alkim Kimya
|18,86
|17,15
|9,97
|Netaş Telekomünikasyon
|31,84
|28,96
|9,94
|Aygaz
|17,80
|16,19
|9,94
|Karsan Otomotiv
|4,12
|3,75
|9,87
|Net Holding
|3,80
|3,46
|9,83
|Gübre Fabrikaları
|71,90
|67,10
|7,15
|Doğan Holding
|3,84
|3,59
|6,96
|İskenderun Demir Çelik
|11,68
|10,99
|6,28
|Migros Ticaret
|46,70
|44,00
|6,14
|MLP Sağlık
|24,38
|23,28
|4,73
|TAV Havalimanları
|24,50
|23,40
|4,70
|Pegasus
|80,00
|76,95
|3,96
|Mavi Giyim
|58,00
|55,85
|3,85
|Arçelik
|35,04
|33,84
|3,55
|Yataş
|15,60
|15,07
|3,52
|Sasa Polyester
|25,14
|24,32
|3,37
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,82
|29,88
|3,15
|Türk Telekom
|8,80
|8,56
|2,80
|Halk GMYO
|3,50
|3,41
|2,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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