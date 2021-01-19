Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

19.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:46
Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Brisa25,9623,6010,00Alkim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Brisa25,9623,6010,00
Alkim Kimya18,8617,159,97
Netaş Telekomünikasyon31,8428,969,94
Aygaz17,8016,199,94
Karsan Otomotiv4,123,759,87
Net Holding3,803,469,83
Gübre Fabrikaları71,9067,107,15
Doğan Holding3,843,596,96
İskenderun Demir Çelik11,6810,996,28
Migros Ticaret46,7044,006,14
MLP Sağlık24,3823,284,73
TAV Havalimanları24,5023,404,70
Pegasus80,0076,953,96
Mavi Giyim58,0055,853,85
Arçelik35,0433,843,55
Yataş15,6015,073,52
Sasa Polyester25,1424,323,37
Alcatel Lucent Teletaş30,8229,883,15
Türk Telekom8,808,562,80
Halk GMYO3,503,412,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy Jennifer Lopez
Spor Gökhan Gönül Emre Taşdemir Sergen Yalçın Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 19:48:04. #1.14#
title