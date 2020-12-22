Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
22.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:30
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alarko...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|7,48
|6,80
|10,00
|Çelebi
|143,00
|130,00
|10,00
|Alarko GMYO
|22,66
|20,60
|10,00
|DO-CO
|535,80
|487,10
|10,00
|Borusan Mannesmann
|27,82
|25,30
|9,96
|Bagfaş
|20,76
|18,88
|9,96
|Karel Elektronik
|21,56
|19,61
|9,94
|Gübre Fabrikaları
|51,65
|46,98
|9,94
|Ereğli Demir Çelik
|14,20
|13,40
|5,97
|İskenderun Demir Çelik
|10,07
|9,53
|5,67
|Oyak Çimento
|8,49
|8,07
|5,20
|Bursa Çimento
|9,20
|8,80
|4,55
|Hektaş
|15,60
|14,98
|4,14
|Özak GMYO
|5,16
|4,96
|4,03
|Kardemir (D)
|5,37
|5,17
|3,87
|Pegasus
|71,00
|68,55
|3,57
|Doğan Holding
|3,16
|3,06
|3,27
|TAV Havalimanları
|20,70
|20,06
|3,19
|Çemtaş
|15,05
|14,59
|3,15
|Türkiye Sigorta
|6,33
|6,14
|3,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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