Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler

22.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:30
Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alarko...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko Holding7,486,8010,00
Çelebi143,00130,0010,00
Alarko GMYO22,6620,6010,00
DO-CO535,80487,1010,00
Borusan Mannesmann27,8225,309,96
Bagfaş20,7618,889,96
Karel Elektronik21,5619,619,94
Gübre Fabrikaları51,6546,989,94
Ereğli Demir Çelik14,2013,405,97
İskenderun Demir Çelik10,079,535,67
Oyak Çimento8,498,075,20
Bursa Çimento9,208,804,55
Hektaş15,6014,984,14
Özak GMYO5,164,964,03
Kardemir (D)5,375,173,87
Pegasus71,0068,553,57
Doğan Holding3,163,063,27
TAV Havalimanları20,7020,063,19
Çemtaş15,0514,593,15
Türkiye Sigorta6,336,143,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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