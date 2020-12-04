Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

04.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:13
Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester18,7117,019,99Petkim4,644,268,92Doğan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester18,7117,019,99
Petkim4,644,268,92
Doğan Holding2,862,657,92
Ford Otosan122,30115,306,07
Akiş GMYO3,843,655,21
Yataş12,7112,144,70
Karel Elektronik20,2619,364,65
Türk Traktör145,50140,203,78
Doğuş Otomotiv28,1827,163,76
Türk Telekom7,887,662,87
Gübre Fabrikaları51,1049,822,57
MLP Sağlık19,8719,402,42
Enerjisa Enerji11,0010,772,14
Alarko Holding6,896,752,07
Mavi Giyim49,5048,581,89
Halk GMYO3,343,281,83
Bursa Çimento9,209,041,77
Aksigorta8,148,011,62
Ege Endüstri1.746,001.720,101,51
Tüpraş93,6092,301,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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