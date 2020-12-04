Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
04.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:13
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester18,7117,019,99Petkim4,644,268,92Doğan...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|18,71
|17,01
|9,99
|Petkim
|4,64
|4,26
|8,92
|Doğan Holding
|2,86
|2,65
|7,92
|Ford Otosan
|122,30
|115,30
|6,07
|Akiş GMYO
|3,84
|3,65
|5,21
|Yataş
|12,71
|12,14
|4,70
|Karel Elektronik
|20,26
|19,36
|4,65
|Türk Traktör
|145,50
|140,20
|3,78
|Doğuş Otomotiv
|28,18
|27,16
|3,76
|Türk Telekom
|7,88
|7,66
|2,87
|Gübre Fabrikaları
|51,10
|49,82
|2,57
|MLP Sağlık
|19,87
|19,40
|2,42
|Enerjisa Enerji
|11,00
|10,77
|2,14
|Alarko Holding
|6,89
|6,75
|2,07
|Mavi Giyim
|49,50
|48,58
|1,89
|Halk GMYO
|3,34
|3,28
|1,83
|Bursa Çimento
|9,20
|9,04
|1,77
|Aksigorta
|8,14
|8,01
|1,62
|Ege Endüstri
|1.746,00
|1.720,10
|1,51
|Tüpraş
|93,60
|92,30
|1,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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