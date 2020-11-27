Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

27.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:01
Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Akçansa15,1813,8010,00Selçuk Ecza Deposu11,4010,686,74Emlak...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Akçansa15,1813,8010,00
Selçuk Ecza Deposu11,4010,686,74
Emlak Konut GMYO2,172,084,33
Pınar Süt21,8420,964,20
Çimsa15,8015,203,95
DO-CO488,50470,103,91
Vestel20,6820,003,40
Kordsa Teknik Tekstil14,8114,363,13
Pınar Et ve Un24,3423,642,96
Alarko GMYO18,6118,112,76
Petkim4,234,132,42
Logo Yazılım111,00108,901,93
Gözde Girişim6,556,451,55
Oyak Çimento8,238,111,48
Enerjisa Enerji10,6010,451,44
İş GMYO2,132,101,43
Yataş11,9611,801,36
Bizim Mağazaları15,9215,711,34
Gübre Fabrikaları52,2051,551,26
Tat Gıda11,2011,071,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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