Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
05.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:53
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 35,58 32,36 9,95
Gübre Fabrikaları...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,58
|32,36
|9,95
|Gübre Fabrikaları
|38,56
|35,20
|9,55
|Odaş Elektrik
|3,59
|3,31
|8,46
|İndeks Bilgisayar
|18,10
|16,77
|7,93
|Netaş Telekomünikasyon
|22,84
|21,20
|7,74
|Şekerbank
|1,82
|1,70
|7,06
|Doğuş Otomotiv
|20,82
|19,56
|6,44
|Gözde Girişim
|6,75
|6,35
|6,30
|Doğan Holding
|2,60
|2,47
|5,26
|Anadolu Grubu Holding
|19,46
|18,50
|5,19
|Sasa Polyester
|16,43
|15,64
|5,05
|Borusan Mannesmann
|14,98
|14,27
|4,98
|Ülker Bisküvi
|22,14
|21,10
|4,93
|Arçelik
|27,98
|26,74
|4,64
|Enka İnşaat
|7,57
|7,24
|4,56
|Çemtaş
|14,45
|13,85
|4,33
|Kartonsan
|2.144,20
|2.060,00
|4,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,55
|10,15
|3,94
|Yataş
|9,34
|8,99
|3,89
|Koza Madencilik
|12,81
|12,35
|3,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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