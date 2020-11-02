Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
02.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:23
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 3,41 3,10 10,00
Ege Endüstri 1.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|3,41
|3,10
|10,00
|Ege Endüstri
|1.010,90
|919,00
|10,00
|Kartonsan
|1.994,00
|1.812,80
|10,00
|Pegasus
|43,44
|39,50
|9,97
|Brisa
|16,33
|14,85
|9,97
|Eczacıbaşı İlaç
|7,20
|6,57
|9,59
|Good-Year
|6,51
|6,05
|7,60
|MLP Sağlık
|17,00
|16,00
|6,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,54
|10,88
|6,07
|ASELSAN
|17,63
|16,75
|5,25
|Enerjisa Enerji
|9,42
|8,99
|4,78
|Aksa
|8,45
|8,07
|4,71
|Gözde Girişim
|5,81
|5,55
|4,68
|TAV Havalimanları
|14,40
|13,79
|4,42
|Deva Holding
|22,44
|21,50
|4,37
|Türk Hava Yolları
|9,41
|9,02
|4,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,44
|9,08
|3,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,90
|9,53
|3,88
|Şişe Cam
|6,36
|6,13
|3,75
|Ford Otosan
|112,00
|108,00
|3,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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